У Сенаті США назвали кібератаки Росії першою підставою для впровадження санкцій ще до вторгнення в Україну

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Ben Schumin / Flickr

Кібератаки проти України будуть першими у списку причин, які призведуть до санкцій проти Росії ще до вторгнення.

Про це заявили американські сенатори в коментарі Politico.

«Якби були санкції до вторгнення, вони були б пов’язані з кібератаками Росії щодо України», — сказав член комітету Сенату США з міжнародних відносин Кріс Мерфі.

Те, що санкції за російські кібератаки є «одним із питань, яке перебуває на розгляді», підтвердив голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес. Він зазначив, що навіть розглядається можливість запровадити санкції за російські хакерські атаки, які вже були здійснені проти України.

«Я рішуче і постійно говорив, що ми повинні вводити санкції, починаючи просто зараз, фактично вчора, тому що Путін розуміє лише силу економічних або військових дій. Цей законопроєкт про санкції — більше, ніж повідомлення. Це справді інструмент переконання», — наголосив сенатор Ричард Блюменталь.

Водночас сенатори не уточнили, які саме санкції загрожують Росії у відповідь на кібератаки проти України.

Також у Сенаті США наполягають на збільшенні допомоги Україні. Зокрема, член комитету Сенату з міжнародних відносин Роб Портман повідомив, що він працює з Мерфі над включенням «мільйонів» у фінансування кібердопомоги Україні в ширшій угоді про санкції.

«Нам потрібно поділитися всім, чим ми можемо допомогти їм [Україні] в підготовці та захисті, і я думаю, що ми повинні тримати на столі всі варіанти нашої відповіді на кібератаку», — вважає член комітету Сенату з розвідки Ангус Кінг.

За словами Менендеса, кібердопомога «теж перебуває на розгляді».

«Кібератаки повинні мати наслідки, незалежно від того, чи повʼязані вони з вторгненням. [...] Потрібні були роки, щоб побудувати захист, який зробив би її [України] критично важливу інфраструктуру менш вразливою для тих атак, які, ймовірно, планують росіяни», — зауважив член комітету Сенату з розвідки Марко Рубіо, закликавши до швидких дій у разі кібератаки.