Джо Байден поговорив із Емманюелем Макроном після візиту французького президента до Росії та України

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Mikhail Metzel / Contributor

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном після візиту французького лідера до Росії та України.

Про це повідомила представник Білого дому Джен Псакі.

«Президент поговорив із президентом Макроном цього ранку», — заявила Псакі і додала, що до кінця тижня планується ще кілька розмов з європейськими лідерами.

Зазначимо, що це була уже третя розмова президентів за останній тиждень.