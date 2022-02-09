Папа Римський назвав війну божевіллям і закликав молитися за «нормандський формат»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Catholic Church England and Wales / Flickr
Папа Римський Франциск назвав війну божевіллям і закликав парафіян молитися про успіх переговорів у «нормандському форматі».
Про це пише видання Reuters.
Виступаючи перед прочанами, Франциск подякував усім, хто взяв участь у молитві за мир в Україні.
«Давайте продовжимо благати Господа про мир, щоб напруженість і загрози війни були подолані шляхом серйозного діалогу та щоб переговори в «нормандському форматі» сприяли досягненню цієї мети. Давайте не забувати, що війна — це безумство», — заявив Франциск.
- Папа Римський може відвідати Україну у 2022 році. Востаннє понтифік приїжджав в Україну в червні 2001 року, але тоді це був Іоанн Павло ІІ. Візит відбувся на запрошення українського уряду та католицьких ієрархів. Понтифіка зустрічав Леонід Кучма. Іоанн Павло II під час візиту відвідав Київ і Львів.