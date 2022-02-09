Зеленський проведе виїзне засідання РНБО в Харкові
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 11 лютого, проведе виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомили у пресслужбі РНБО.
«У пʼятницю о 15:30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України. Воно відбудеться у Харкові», — повідомили у пресслужбі.
Як зазначається, засідання проведуть у приміщенні Харківської обласної державної адміністрації. Після чого (орієнтовно о 17:30) відбудеться брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова.
Наразі у РНБО не повідомляють, що буде на порядку денному засідання.
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