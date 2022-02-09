В Україну прибув британський літак із військовою допомогою для тероборони

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У міжнародний аеропорт «Бориспіль» прибув британський борт із військовою допомогою, про що напередодні говорив міністр оборони Олексій Рєзніков із підсумків бесіди з британським колегою Беном Воллесом.

Трансляцію розвантаження літака веде Reuters.

В описі трансляції Reuters вказує, що Україні доставили засоби оборони. На кадрах можна побачити десятки двометрових у висоту стелажів із деревʼяними ящиками.

Міністр оборони повідомляє, що Boeing C-17A Globemaster III привіз вантаж для територіальної оборони України — це бронежилети, шоломи, товари воєнного призначення і техніка.