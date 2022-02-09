В Україну прибув британський літак із військовою допомогою для тероборони
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У міжнародний аеропорт «Бориспіль» прибув британський борт із військовою допомогою, про що напередодні говорив міністр оборони Олексій Рєзніков із підсумків бесіди з британським колегою Беном Воллесом.
Трансляцію розвантаження літака веде Reuters.
В описі трансляції Reuters вказує, що Україні доставили засоби оборони. На кадрах можна побачити десятки двометрових у висоту стелажів із деревʼяними ящиками.
Міністр оборони повідомляє, що Boeing C-17A Globemaster III привіз вантаж для територіальної оборони України — це бронежилети, шоломи, товари воєнного призначення і техніка.
- На тлі загрози вторгнення Росії, Україна отримує від США і Великої Британії засоби захисту, медтехніку, а також озброєння для оборони — протитанкові системи Javelin і NLAW, ПЗРК Stinger. Польща та Чехія передадуть Україні боєприпаси, а країни Балтії — мобільні шпиталі та американське озброєння.