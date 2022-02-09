Колишнього голову тендерного комітету Департаменту соцполітики КМДА підозрюють у розкраданні 2,5 мільйона гривень

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Колишньому голові тендерного комітету Департаменту соцполітики Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомили про підозру в розкраданні 2,5 мільйона гривень на цільовій програмі «Турбота. Назустріч киянам».

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, наприкінці 2018 року ексдиректор Департаменту соцполітики змовився з тодішнім головою тендерного комітету та підприємцем, за штучними умовами були проведені два тендери, їхнім результатом стали договори на постачання медичних виробів (засобів особистої гігієни) із підконтрольним підприємством за завищеними цінами.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб).

Раніше про підозру у розкраданні 2,5 мільйона гривень прокуратура повідомила ексдиректору Департаменту соцполітики КМДА. З лютого 2015 року до 15 травня 2019 року цю посаду обіймав Юрій Крикунов.