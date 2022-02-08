Італія скасовує носіння масок на вулиці. Країна готується до «ширшого відкриття»

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Marco Cantile / Contributor

В Італії з пʼятниці, 11 лютого, скасовують правило про обовʼязкове носіння масок на вулиці. Про це повідомляє The Local.

До цього часу маска потрібна у всіх громадських місцях — як всередині, так і зовні. Це правило ввели у грудні 2021 року, коли почався спалах штаму коронавірусу «Омікрон». З 11 лютого захисні маски необхідно буде носити тільки у місцях масового скупчення людей та у закритих громадських місцях. Маски не потрібні будуть щонайменше до 31 березня.

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Спочатку очікувалося, що маски на вулицях скасують тільки у «білих» зонах з низьким рівнем ризику, але згодом вирішили зробити це у всій країні. Це перший крок уряду до помʼякшення коронавірусних обмежень. Перед цим країна анонсувала своє «ширше відкриття».

В Італії повністю вакциновано майже 80% людей. Рівень нових випадків та госпіталізацій останніми тижнями поступово знижується, але кількість загиблих залишається незмінно високою: в середньому щоденно помирає від 300 до 450 людей.