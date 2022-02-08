У Кремлі запевнили, що російські війська не залишаться в Білорусі після навчань. Але дату виведення не назвали

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Російські війська, перекинуті до Білорусі на навчання, там не залишаться, вони повернуться до місць постійної дислокації.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають РИА Новости та Интерфакс.

«Ніхто ніколи і не говорив, що російські війська залишатимуться на території Білорусі, про це не йшлося. Йдеться про союзні навчання і мається на увазі, що після завершення цих навчань війська повернуться у свої постійні місця дислокації», — сказав він.

Водночас Пєсков додав, що «конкретні дати виведення військ досі не називалися».