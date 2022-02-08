У Кремлі запевнили, що російські війська не залишаться в Білорусі після навчань. Але дату виведення не назвали
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Michael Parulava / Unsplash
Російські війська, перекинуті до Білорусі на навчання, там не залишаться, вони повернуться до місць постійної дислокації.
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають РИА Новости та Интерфакс.
«Ніхто ніколи і не говорив, що російські війська залишатимуться на території Білорусі, про це не йшлося. Йдеться про союзні навчання і мається на увазі, що після завершення цих навчань війська повернуться у свої постійні місця дислокації», — сказав він.
Водночас Пєсков додав, що «конкретні дати виведення військ досі не називалися».
- 2 лютого в Білорусі стартував перший етап військових навчань «Союзна рішучість — 2022», який триватиме до 9 лютого. У них беруть участь кілька десятків тисяч військовослужбовців і сотні одиниць озброєння. На тлі скупчення понад 130 тисяч російських військових на кордоні українська влада і Захід побоюються, що навчання можуть використати для вторгнення. Другий етап триватиме до 20 лютого.
- 5 лютого в Росії заявили про підготовку до військових навчань у Ростовській області на полігоні «Кузьминський», що розташований приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною. Навчання заплановані на 11 лютого.
- У НАТО заявили, що посилять свою присутність у Східній Європі, якщо Росія залишить свої війська після навчань у Білорусі.