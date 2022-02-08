Погода у Карпатах: плюсова температура вдень і помірні нічні морози, майже щодня йтиме сніг із дощем

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У Карпатах цього тижня сильні морози не очікуються, лише вночі 13 лютого на всіх гірськолижних курортах термометри покажуть до -8...-9 °С.

За даними Sinoptik.ua, на ясну та безхмарну погоду поки що розраховувати не варто, снігопади та дощі зі снігом падатимуть у Карпатських горах практично щодня.

У Буковелі, на високогірʼї Івано-Франківської області, встановиться температура близько нуля удень та слабкі нічні морози. У вихідні 12–13 лютого очікуються помірні нічні морози до -6...-8 °С. Опади не передбачаються 11, 13, 14 та 15 лютого, 10 лютого пройде невеликий дощ, у решту днів можливий невеликий сніг, сонце майже завжди приховане за хмарами. Висота снігового покриву коливається у межах 67—70 см.

У Славському денна температура сягатиме +1...+3 °С, уночі стовпчики термометрів покажуть близько нуля. Виняток становитимуть ночі суботи та неділі: 12 лютого очікується помірний мороз до -4 °С, а 13 лютого похолодає до -9 °С. Погода буде похмура, невеликі прояснення можливі лише 13 лютого. В решту днів буде періодично йти дощ зі снігом, який змінюватиметься дрібним дощем. У суботу 12 лютого можливий сильний снігопад за швидкості вітру не більше 5 м/с. Наразі рівень снігового покриву на курорті сягає 40—42 см.

На Драгобраті сонце не зʼявиться з-за хмар — лише в неділю, 13 лютого, буде хмарно з проясненнями. Вдень стовпчики термометрів покажуть від -2 °С до +2 °С, уночі встановляться слабкі морози до -4 °С. У ніч із неділі на понеділок температура знизиться до -8...-9 °С. Проте майже не буде вітру — у середньому його швидкість не перевищить 3,2—3,5 м/с. Висота снігового покриву зросла до 219 см, дрібний сніг падатиме на Драгобраті майже щодня. Найближчі «віконця» без опадів — 13 і 14 лютого.

Тим часом рятувальники закликали українців не виходити на високогірʼя — через ймовірність сильних хуртовин. Значний рівень сніголавинної небезпеки зберігається у гірських районах Закарпатської, Чернівецької, Львівської та Івано-Франківської областей, лавини сходять навіть за невеликих навантажень.