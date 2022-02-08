Нардеп Кузьміних не прийшов до ВАКС і просив підключитися до засідання з Житомира через відеозв’язок. Суддя дав йому час приїхати в Київ
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Народний депутат «Слуги народу» Сергій Кузьміних, якого підозрюють в отриманні 558 тисяч гривень хабаря, не прийшов до Вищого антикорупційного суду вранці 8 лютого, де йому мали обирати запобіжний захід, бо поїхав у Житомир. Звідти він хоче брати участь у судовому засіданні у форматі відеоконференції.
Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Для уникнення маніпуляцій та різних домислів офіційно повідомляю, що я зараз перебуваю в Житомирському апеляційному суді та намагаюся вийти у форматі відеоконференції. Щоб не було знову провокацій, які були раніше з розшуком, наголошую: я не ховався і не збираюся ховатись», — написав Кузьміних.
За даними «Центру протидії корупції», депутат нібито забув паспорт у Житомирі, тому суд не зміг підтвердити особу підозрюваного. Водночас використати додаток «Дія» у суді Кузьміних не може, оскільки телефон у нього вилучили.
Згодом ВАКС відмовив Кузьміних у розгляді запобіжного заходу через відеозвʼязок із Житомира.
«Буде наданий час до 16-ї години. Можливо, ви до того часу зв’яжетесь зі своїм клієнтом, може, він знайде можливість з’явитися у суді до того часу», — сказав суддя ВАКС Олег Ткаченко, оголосивши перерву та звернувшись до адвоката нардепа Лариси Криворучко.
Суддя проігнорував слова Криворучко про те, що вона перебуватиме з 14:00 на іншому судовому засіданні, і вийшов із зали суду.
Також прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надав адвокату копію клопотання про застосування запобіжного заходу до Кузьміних, вона може ознайомитися з ним під час перерви.
- Нардепа Кузьміних підозрюють у тому, що він вплинув на рішення тендерного комітету за хабар. Його затримали на місці злочину 28 січня. За даними слідства, він сприяв укладенню контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області.
- 3 січня генпрокурор підписала Кузьміних підозру. Нардеп ігнорував повістки про виклик на допит, і 3 лютого НАБУ оголосило його в розшук, а 7 лютого Кузьміних затримали.
- Напередодні Вищий антикорупційний суд переніс обрання запобіжного заходу Кузьміних, бо не зміг встановити особу підозрюваного — суддя не прийняв посвідчення народного депутата як підтвердження особи.