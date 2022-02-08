Президент Франції вперше за понад 20 років прибув до України

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Президент Франції Емманюель Макрон уранці 8 лютого прибув до України.

Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

«Маю честь вітати в Києві президента Емманюеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, і міністра [закордонних справ] Жан-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром Дмитром Кулебою. Попереду дуже насичений день. Ласкаво просимо до України», — написав він на своїй сторінці у Twitter.

Як уточнили в Офісі президента, переговори Макрона та Зеленського відбудуться в Маріїнському палаці, о 13:40 глави держав проведуть брифінг.

Зазначимо, це перший офіційний візит президента Франції до України з 1998 року, коли Києв відвідав Жак Ширак.