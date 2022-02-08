«Не подобається? Терпи, моя красуне». Про що Путін і Макрон говорили на пресконференції?

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Президент Росії Володимир Путін на пресконференції з президентом Франції заявив, що Росія продовжить вимагати для себе гарантій безпеки і дав зрозуміти, що розширення НАТО на схід Європи для РФ не прийнятне.

Політику відкритих дверей він назвав «досить своєвільною» і заявив, що США мають припинити «інтерпретувати» на свій лад положення «основного принципу рівної безпеки» країн. Росія не вірить, що НАТО — оборонна організація. У приклад він навів війну в Іраку, Афганістані та Югославії.

Україну Путін звинуватив у недотриманні Мінських угод, процитувавши приказку на адресу президента Володимира Зеленського.

«У Києві то кажуть, що виконуватимуть [угоди], то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається із цих Мінських угод. Ну, подобається — не подобається. Терпи, моя красуне! Треба виконувати! Інакше ніяк», — сказав Путін.

Також лідер РФ заявив, що російську сторону продовжують «ігнорувати» у ключових для неї питань — усі основні вимоги Росії щодо гарантій безпеки членами НАТО відхилено.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що політика відкритих дверей НАТО — це основний принцип Альянсу. НАТО не зможе відмовити, якщо про вступ попросять Швейцарія чи Фінляндія.

Макрон вважає, що Росії з моменту її самостійності було «завдано травм», тому потрібно виробити нові механізми безпеки, але не порушуючи фундаментальні права європейських країн і світовий порядок.

Макрон зазначив, що необхідно дуже швидко попрацювати питання, щоб уникнути будь-якої ескалації.

«Наразі напруженість усе посилюється [навколо України], а це збільшує ризик дестабілізації. А це не в чиїх інтересах — ні Росії, ні Європи [...]. Ми ці позиції обговорили. Найближчими днями і тижнями це має бути підтверджено. Це залежатиме від переговорів, консультацій із США, НАТО, європейцями, а також нашої завтрашньої зустрічі із президентом Зеленським», — сказав президент.

Він сказав, що скупчення військ Росії викликає тривогу і Росії не варто вимагати від України негайного виконання зобовʼязань щодо політичного врегулювання ситуації на Донбасі. Загалом Макрон виступив за новаторські підходи і компроміси.

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