The Bell: В уряді Росії йдуть наради щодо готовності до санкцій за Україну — говорять про катастрофу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images
Минулого тижня перший віцепремʼєр Росії Андрій Білоусов провів серію нарад щодо готовності секторів економіки РФ до масштабних санкцій за військове вторгнення в Україну. Бізнес та компанії РФ бояться обмежень і говорять про катастрофу.
Про це повідомляє видання The Bell з посиланням на три джерела, близькі до уряду РФ.
Наради пройшли за підсумками стрес-тестів російських компаній і системно-значущих банків. Під час тестів сектори економіки провели навчання, щоб підготуватися та розуміти, що їх чекає у разі відключення від платіжної системи SWIFT, заборони на постачання програмного обладнання, серверів, чипів та відключення від підтримки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP.
З доповідями перед Білоусовим виступили «Почта Росии», «Аэрофлот», РЖД та багато інших. Тести проводив і Сбербанк России.
«Звітують всі бадьоро, але у приватних розмовах кажуть — катастрофа», — розповіло джерело.
«Комерсант» писав, що загроза блокування доступу Росії до глобальних поставок електроніки спричинила сильне занепокоєння в уряді.
У Кремлі раніше запевняли, що не бояться санкцій.
- США за вторгнення військ Росії в Україну погрожують РФ руйнівними санкціями, які завдадуть «непоправних втрат» російській економіці. Під санкції потраплять банківський сектор, Володимир Путін, (ймовірно) «Північний потік — 2», РФ відключать від SWIFT, а Джо Байден обіцяв, що російські банки не зможуть працювати з доларами. Росії загрожує тотальний параліч міжнародних розрахунків і валютний шок із дефіцитом товарів, який торкнеться всього населення країни.
- Санкції за війну Росія отримає і від ЄС із Великою Британією.
- 6 січня помічник президента США заявив, що санкції проти РФ вдарять і по економіці Китаю.