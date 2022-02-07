Суд переніс обрання запобіжного заходу «слузі» Кузьміних — не зміг встановити особу підозрюваного

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Прядко Денис / УНІАН

Вищий антикорупційний суд переніс обрання запобіжного заходу депутату «Слуги народу» Сергію Кузьміних у справі про отримання 558 тисяч гривень хабара.

Суд не зміг підтвердити особу підозрюваного. У нардепа при собі було лише посвідчення народного депутата, яке суддя не прийняв у якості підтвердження особи.

Засідання перенесли на 8 лютого на 9:45.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть для нардепа утримання під вартою із заставою у 49,6 тисяч гривень. Такий низький розмір застави пояснюється тим, що депутату інкримінують зловживання впливом (ч. 2 ст. 369 КК). Максимальний розмір застави за такою статтею не може перевищувати зазначену суму.

Захист Кузьміних встиг подати скаргу на «незаконне затримання» депутата.

Як повідомляють «Ґрати», будівлю суду Кузьміних залишив зі скандалом — співробітники НАБУ намагалися вручити депутату виклик на допит, але він «відправив» їх до адвоката. Один із співробітників НАБУ із камерою в руках перегородив Кузьміних шлях біля рамки металошукача, але депутат силою прорвався до виходу, а співробітник бюро впав на підлогу.