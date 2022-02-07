Терміни самоізоляції під час лікування ковіду скоротили до 5 днів

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Міністерство охорони здоровʼя України скоротило терміни лікування пацієнтів з COVID-19.

Відповідні зміни внесли до наказу № 722, пише МОЗ.

Раніше після появи симптомів пацієнт мав лікуватися упродовж 10 днів і тільки потім робити повторне тестування. Тепер же перевірити, чи інфіковані ви можна уже на 5-й день з моменту появи симптомів. Ідеться саме про ПЛР-тестування.

Як тільки пацієнт отримав негативний ПЛР-тест, він може закінчувати самоізоляцію. Також можна контактувати з людьми після 5 днів відсутності симптомів або на 5-й день з дати отримання позитивного результату тестування.