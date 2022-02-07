Терміни самоізоляції під час лікування ковіду скоротили до 5 днів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Omer Yıldız / Unsplash
Міністерство охорони здоровʼя України скоротило терміни лікування пацієнтів з COVID-19.
Відповідні зміни внесли до наказу № 722, пише МОЗ.
Раніше після появи симптомів пацієнт мав лікуватися упродовж 10 днів і тільки потім робити повторне тестування. Тепер же перевірити, чи інфіковані ви можна уже на 5-й день з моменту появи симптомів. Ідеться саме про ПЛР-тестування.
Як тільки пацієнт отримав негативний ПЛР-тест, він може закінчувати самоізоляцію. Також можна контактувати з людьми після 5 днів відсутності симптомів або на 5-й день з дати отримання позитивного результату тестування.
- 19 січня міністр охорони здоровʼя оголосив, що в Україні почався спалах коронавірусу. Його епіцентр — західні області.
- У «червоній» зоні карантину нині Івано-Франківська та Рівненська області. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що найближчим часом туди потраплять ще шість областей.
- Національна академія наук прогнозувала на початок лютого до 52 тисяч ковід-хворих на добу. Рада нацбезпеки і оборони прогнозувала на лютий до 60 тисяч нових хворих за добу. Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, припадають на 20—25 лютого.