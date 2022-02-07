Сроки самоизоляции при лечении ковида сократили до 5 дней

Министерство здравоохранения Украины сократило сроки лечения пациентов с COVID-19.
Соответствующие изменения внесли в приказ № 722, пишет Минздрав.
Ранее после появления симптомов пациент должен был лечиться в течение 10 дней и только потом делать повторное тестирование. Теперь же проверить, инфицированы ли вы можно уже на 5-й день с момента появления симптомов. Речь идет именно о ПЦР-тестировании.
Как только пациент получил отрицательный ПЦР-тест, он может заканчивать самоизоляцию. Также можно контактировать с людьми после 5 дней отсутствия симптомов или на 5-й день с даты получения положительного результата тестирования.
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