Сроки самоизоляции при лечении ковида сократили до 5 дней

Министерство здравоохранения Украины сократило сроки лечения пациентов с COVID-19.

Соответствующие изменения внесли в приказ № 722, пишет Минздрав.

Ранее после появления симптомов пациент должен был лечиться в течение 10 дней и только потом делать повторное тестирование. Теперь же проверить, инфицированы ли вы можно уже на 5-й день с момента появления симптомов. Речь идет именно о ПЦР-тестировании.

Как только пациент получил отрицательный ПЦР-тест, он может заканчивать самоизоляцию. Также можно контактировать с людьми после 5 дней отсутствия симптомов или на 5-й день с даты получения положительного результата тестирования.