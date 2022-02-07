Держбюро розслідувань викликало на допит Януковича

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Малолєтка Євген / УНІАН

Державне бюро розслідувань викликало позбавленого звання президента Віктора Януковича на допит у справі про розгін Майдану.

Повістку опубліковали в газеті «Урядовий кур’єр».

Згідно з текстом повістки, Янукович має прибути до ДБР о 09:00 у середу, 9 лютого 2022 року для отримання підозри у справі, а також безпосередньо для допиту.

Також зазначається, що Януковича викликають у статусі підозрюваного.