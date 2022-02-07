Підлітки від 14 років можуть отримати тисячу гривень за вакцинацію. Постанова набула чинності

Новини

Pixabay

Сьомого лютого набула чинності постанова уряду, яка розширює програму «єПідтримка» на вакцинованих підлітків. Відтак українці від 14 років можуть оформити виплату тисячі гривень за повний курс щеплення проти коронавірусу.

Про це ідеться у постанові Кабінету міністрів № 68 від 2 лютого.

Ці гроші можна буде витратити на послуги у сфері освіти, культури та спорту, купівлю спорттоварів і канцелярії. Програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року, і реалізовуватиметься в кілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», а на другому (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) гроші виплачуватимуть на руки (але над цим механізмом ще працюють).

ПриватБанк почав оформлювати спеціальні цифрові картки «єПідтримка» для українців від 14 років, які мають «зелений» сертифікат про вакцинацію у додатку «Дія». Для цього треба оновити додаток, зайти у вкладку «Гаманець», натиснути меню «Додати» й обрати картку «єПідтримка». Для зарахування допомоги достатньо перейти за посиланням у додаток «Дія» і подати заявку на виплату допомоги на карту ПриватБанку.

Якщо дитині вже виповнилося 14 років і вона ще не користується картками ПриватБанку, необхідно пройти ідентифікацію в будь-якому відділенні банку. Для цього при собі потрібно мати ідентифікаційний код і паспорт (або громадянина Україна, або закордонний). Потім треба зареєструватися у «Приват24» й оформити картку за алгоритмом, наведеним вище.