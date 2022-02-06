Радник Байдена заявив, що Росія може вдатися до різних форм агресії, не лише до вторгнення. У Міноборони України заспокоюють

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Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може вдатися до різних форм агресії проти України.

Про це він заявив в інтервʼю телеканалу NBC.

За його словами, РФ може зробити ставку замість масштабного вторгнення на хвилю кібератак і політичну дестабілізацію. Також Росія може замість вторгнення вибрати шлях анексії непідконтрольних Україні територій Донбасу. Це все може відбуватися і у комбінації із вторгненням.

Штати з союзниками підготувалися до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Салліван зазначив, що зараз Європа чекає — Росія може розпочати військові дії проти України будь-якої миті.

«Це може статися через пару тижнів, або натомість Росія може обрати дипломатичний шлях», — сказав Салліван, додавши, що війна призведе до великих жертв, але у результаті Путіну вона коштуватиме набагато дорожче, ніж Україні.

Заява Міноборони України

У Міноборони України заспокоюють, що ймовірність значної ескалації з боку РФ низька. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські військові прораховують усі сценарії та вживають заходів для нейтралізації загроз. Також військові уважно стежать за майбутніми навчаннями у Білорусі.

Резніков зазначив, що «все відбувається у рамках наших оцінок». «Ми діємо планово, скоординовано, щоб виключити будь-які провокації», — заявив міністр.

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