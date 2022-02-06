Євро-2022 з футзалу: збірна України програла Іспанії у матчі за бронзу

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Збірна України з футзалу програла збірній Іспанії з рахунком 1:4 у матчі за бронзові медалі Чемпіонату Європи.

У ворота іспанців на 17-й хвилині забив Ігор Чернявський. Іспанці ж забили у ворота України на 11, 18, 31 та 32-й хвилинах. Голи забили Мігель Анхель Мельядо, Франсіско Солана, Боїс і Адольфо.

У фіналі сьогодні, 6 січня, грають збірна Португалії проти збірної Росії.