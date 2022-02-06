Німеччина відправить до Литви додаткові сили Бундесверу, щоб укріпити позиції НАТО

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Herman / Flickr

Німеччина розглядає можливість відправлення додаткового контингенту службовців Бундесверу до Литви на тлі ескалації російських сил на кордоні з Україною. Однак надавати Києву зброю Берлін категорично відмовляється.

Про це повідомила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт.

«Ми вже робимо важливий внесок у Литві, де ми є єдиною країною ЄС, яка очолює бойову групу НАТО. Війська для посилення уже готові, зараз ми тільки обговорюємо з Литвою деталі», — заявила Ламбрехт.

Так звані бойові групи НАТО, які очолюють США, Німеччина, Канада та Велика Британія, покликані зупинити супротивника у разі нападу в регіоні та виграти час для прибуття підкріплення з країн Альянсу.

Серед іншого Ламбрехт підтвердила відмову Німеччини від постачання зброї в Україну.

«Це чітка позиція федерального уряду ФРН: ми не постачаємо озброєння в кризові регіони, щоб не сприяти там подальшій ескалації», — наголосила міністр оборони Німеччини, пояснивши, що покладає надії на дипломатію.