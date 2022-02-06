В зоні ООС бойовики поранили двох українських військових

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За добу 5 лютого збройні формування Росії шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Збройні формування Російської Федерації обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши два безпілотні літальні апарати, з яких скинули чотири гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухи пошкодили будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.

У бік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Пищевика найманці двічі обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Березового російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.