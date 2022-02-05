Spotify після скандалу із «поширенням фейків» видалив понад 100 випусків подкасту Джо Рогана — вони не стосуються коронавірусу

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Сервіс Spotify видалив понад 100 випусків подкасту The Joe Rogan Experience, який веде американський коментатор і популярний стендап-комік Джо Роган.

Згідно з даними профільного сайту JRE Missing, нині видалені 113 випусків.

Зокрема, це розмови з прихильником теорій змови Алексом Джонсом, чиї акаунти ще у 2019 році були видалені з кількох платформ, уфологом Стівеном Гріром та стендап-коміком Крісом Делієм, якого звинувачують у домаганнях до неповнолітніх.

Водночас деякі з видалених випусків досі доступні на YouTube, де Роган викладав подкасти до укладення угоди зі Spotify.

Наразі у Spotify не пояснили, через що видалені ці випуски, до того ж подкасти, які викликали суперечки щодо щодо дезінформації про COVID-19, досі доступні у сервісі.

Сам Роган відреагував на видалення його подкастів на своїй сторінці в Instagram, визнавши, що шкодує про свої висловлювання.

«У старих епізодах подкасту було багато лайна, якого я б не хотів говорити або сказав інакше», — заявив він.

Зауважимо, це не перший випадок, коли Spotify масово видалив випуски подкасту Джо Рогана. У квітні 2021 року із сервісу прибрали понад 40 епізодів.