Глава МОЗ Віктор Ляшко: До кінця 2022 року кількість кисневих станцій в Україні збільшиться майже у 8 разів

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Михайло Мельниченко / «Бабель»

До кінця 2022 року в українських лікарнях працюватимуть 385 кисневих станцій, у липні минулого року їх було лише 50.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, ще минулого року коштом урядової субвенції вдалося закупити 118 кисневих станцій, нині їх встановлюють у лікарнях, які надають допомогу пацієнтам, хворим на коронавірус.

«ДП «Медичні закупівлі» придбало додатково 225 станцій, їх постачання відбувається вже зараз. Таким чином, після завершення робіт за один рік кількість постійно діючих кисневих станцій в Україні збільшиться майже у 8 разів», — зазначив Ляшко та уточнив, що вартість цих станцій становила 648 мільйонів гривень.

Також глава МОЗ розповів, що продуктивність однієї такої станції — 500 л/хв. Окрім цього, кожна з них має у комплекті додаткові газоаналізатори, витратоміри та можливість дистанційного керування. Завдяки цьому лікарня зможе відстежувати, скільки вона отримує кисню та якої якості.