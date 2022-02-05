Канада відправила до України літак з нелетальним озброєнням та військовими інструкторами
- Автор:
- Олег Панфілович
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Петро Порошенко / Flickr
Канада, в рамках програми UNIFIER, відправила в Україну літак із нелетальним озброєнням та інструкторами, які навчатимуть українських військових користуватися ним.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Канади.
«Серед відправленого спорядження: засоби індивідуального захисту та перенесення вантажів, а також розвідувальне обладнання та засоби ведення спостереження», — йдеться у релізі.
З бази Трентон вилетів літак C-177 Globemaster, яким також прибудуть канадські військовослужбовці. Вони «допоможуть в інтеграції спорядження» та навчать українських військовослужбовців працювати з ним.
«Ці військовослужбовці залишаться в Україні для проведення додаткового наставництва українських силовиків», — йдеться у повідомленні.
- Наприкінці січня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що продовжив ще на три роки військову навчальну місію UNIFIER в Україні. Кількість військових інструкторів збільшать удвічі — до 400 людей, а обсяг фінансування становитиме понад $300 млн.
- На тлі загрози масштабного вторгнення військ Росії Канада відправила до України «невеликий контингент» із бійців елітного підрозділу, які прибули до країни 9 січня. Контингент є частиною міжнародних зусиль під егідою НАТО зі стримування російської агресії, але він не проводитиме тренувань і не перевірятиме інструкторів. Його завдання — розробити план евакуації канадських дипломатів у разі масштабного вторгнення.