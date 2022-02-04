ЗМІ: Україна надіслала Німеччині список озброєння для оборони

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Чекачков Ігор / УНІАН

Посольство України в Німеччині звернулося до німецького уряду з офіційним листом, у якому просить поставити Києву оборонне озброєння. З листом передано детальний список необхідного, копія якого вже є у Федеральному міністерстві оборони.

Про це пише одна з найбільших німецьких газет Süddeutsche Zeitung, яка ознайомилася із документом.

У списку боєприпаси для стрілецької зброї (калібр 23 мм, 30 мм), зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, протидронне озброєння, переносні зенітні комплекси, системи стеження і камери, прилади нічного бачення, цифрові радіостанції, станції радіолокації, розвідувальні станції, підводні локатори та протиснайперські системи, а також системи зі знешкодження і підриву мін.

З техніки у списку транспорт із підвищеним протимінним захистом і медичні машини.

Київ просить розглянути заявку у найкоротший термін. При цьому список може бути доповнений.