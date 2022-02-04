ЗМІ: Україна надіслала Німеччині список озброєння для оборони
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- Костя Андрейковець
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Чекачков Ігор / УНІАН
Посольство України в Німеччині звернулося до німецького уряду з офіційним листом, у якому просить поставити Києву оборонне озброєння. З листом передано детальний список необхідного, копія якого вже є у Федеральному міністерстві оборони.
Про це пише одна з найбільших німецьких газет Süddeutsche Zeitung, яка ознайомилася із документом.
У списку боєприпаси для стрілецької зброї (калібр 23 мм, 30 мм), зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, протидронне озброєння, переносні зенітні комплекси, системи стеження і камери, прилади нічного бачення, цифрові радіостанції, станції радіолокації, розвідувальні станції, підводні локатори та протиснайперські системи, а також системи зі знешкодження і підриву мін.
З техніки у списку транспорт із підвищеним протимінним захистом і медичні машини.
Київ просить розглянути заявку у найкоротший термін. При цьому список може бути доповнений.
- Німеччина офіційно відмовляється постачати озброєння Україні для оборони, на відміну від США, Британії та інших союзників. Берлін не хоче конфлікту з Росією, про що відкрито заявила голова Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт.
- Поки Німеччина пообіцяла Україні мобільний польовий шпиталь Role-2 і 5 тисяч військових шоломів.
- 3 лютого міністр оборони України заявив, що Німеччина лише на словах пообіцяла шоломи, оскільки досі не дала письмове підтвердження.