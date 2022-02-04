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До 7 лютого у Карпатах збережеться висока небезпека сходження лавини. Синоптики просять не ходити в гори

Автор:
Софія Телішевська
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Пресслужба ДСНС

Український гідрометеорологічний центр оголосив штормове попередження у Карпатах з 4 до 7 лютого. У горах можливе сходження лавин, метеорологи оголосили третій рівень небезпеки.

Про це повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

Значна сніголавинна небезпека утримається:

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається:

«Наполегливо радимо утриматись від походів на високогірʼя», — ідеться у повідомленні синоптиків.