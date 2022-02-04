У Польщу почали прибувати війська США
- Автор:
- Костя Андрейковець
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США почали перекидати у Польщу свої війська для посилення східних кордонів НАТО на тлі загрози вторгнення Росії до України.
Як повідомляє Міноборони Польщі, до країни літаками прибули солдати 82 повітрянодесантної дивізії армії США і їхня техніка.
Польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що в країну прибуде 1 700 військових США. Здебільшого це будуть десантники.
За даними Associated Press і Reuters, війська відправлені з Форт-Брегга (штат Північна Кароліна). Ще 300 людей вирушать до Німеччини. Також до Європи вирушили бійці 18 повітрянодесантного корпусу.
- Президент США схвалив відправлення військ 2 лютого. Загалом у підвищену бойову готовність для відправлення приведено 8 500 американських військових.
- 3 лютого влада США повідомила, що найближчими днями відправить військових і в Румунію. Ймовірно, до країни прибуде 1 000 військових.