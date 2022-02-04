Євросоюз узгодив пакет фінансових і економічних санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну

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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтервʼю німецькому виданню Handelsblatt заявила, що Євросоюз закінчив підготовку «значного та всеосяжного пакету фінансових і економічних санкцій» проти Росії. Обмеження запровадять у разі нового вторгнення РФ на територію України.

За словами фон дер Ляєн, у перелік санкцій увійшло закриття доступу Росії до іноземного капіталу та запровадження експортного контролю, особливо щодо високотехнологічних товарів. Також обмеження можуть бути введені щодо техніки, яку Росія не має змоги швидко замінити, зокрема ідеться про галузі штучного інтелекту, озброєнь, квантових компʼютерів, лазерів і космічної галузі.

До того ж санкційний пакет передбачає обмежувальні заходи щодо газопроводу «Північний потік — 2» — його запуск залежатиме від подальшої поведінки Росії.

Глава Єврокомісії також не виключила запровадження персональних санкцій проти лідера РФ Володимира Путіна, його оточення та близьких до Кремля олігархів.