Євросоюз узгодив пакет фінансових і економічних санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну
- Автор:
- Софія Телішевська
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European Parliament / Flickr
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтервʼю німецькому виданню Handelsblatt заявила, що Євросоюз закінчив підготовку «значного та всеосяжного пакету фінансових і економічних санкцій» проти Росії. Обмеження запровадять у разі нового вторгнення РФ на територію України.
За словами фон дер Ляєн, у перелік санкцій увійшло закриття доступу Росії до іноземного капіталу та запровадження експортного контролю, особливо щодо високотехнологічних товарів. Також обмеження можуть бути введені щодо техніки, яку Росія не має змоги швидко замінити, зокрема ідеться про галузі штучного інтелекту, озброєнь, квантових компʼютерів, лазерів і космічної галузі.
До того ж санкційний пакет передбачає обмежувальні заходи щодо газопроводу «Північний потік — 2» — його запуск залежатиме від подальшої поведінки Росії.
Глава Єврокомісії також не виключила запровадження персональних санкцій проти лідера РФ Володимира Путіна, його оточення та близьких до Кремля олігархів.
- До 10 лютого Британія підготує новий пакет санкцій проти Росії на випадок вторгнення РФ в Україну.
- США за вторгнення військ Росії в Україну погрожують РФ руйнівними санкціями, які завдадуть «непоправних втрат» російській економіці. Під санкції потраплять банківський сектор, Володимир Путін, «Північний потік — 2», РФ відключать від SWIFT, а Байден обіцяв, що російські банки не зможуть працювати з доларами.
- При цьому раніше в американському Мінфіні зазначали, що вводитимуть санкції з урахуванням мінімізації побічних ефектів для США.
- У Кремлі заявили, що санкції призведуть до загострення. Наприклад, за обмеження проти банків спікер Путіна чомусь обіцяв «громадянську війну» в Україні.