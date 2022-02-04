Вибори президента Києво-Могилянської академії: премʼєр Шмигаль зустрівся зі студентами — уряд не втручатиметься

Новини

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зустрівся зі студентським самоврядуванням Національного університету «Києво-Могилянська академія» — вони обговорили ситуацію з конкурсом на посаду президента академії.

Як повідомляє пресслужба премʼєра, розмова була відвертою, і Шмигаль запевнив студентів, що він на їхньому боці.

Премʼєр заявив, що Міністерство освіти і науки вже скасувало свій наказ про повторний конкурс на посаду президента, через який студенти оголосили страйк.

«Домовились, що вимоги студентів і викладачів НаУКМА будуть подані у встановленому законодавством порядку. Відповідні органи вивчать факти, і з огляду на результати перевірки будуть ухвалені рішення», — заявив Шмигаль.

При цьому він додав, що уряд не втручається і не буде втручатися у внутрішні справи вишів. «Будь-які внутрішні конфлікти мають вирішуватися без втручання третіх осіб», — зазначив премʼєр.

Раніше вранці під Кабінетом міністрів сотні студентів академії провели акцію. Вони вимагали відставки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, який не визнав результатів перших виборів.