Вибори президента Києво-Могилянської академії: премʼєр Шмигаль зустрівся зі студентами — уряд не втручатиметься
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зустрівся зі студентським самоврядуванням Національного університету «Києво-Могилянська академія» — вони обговорили ситуацію з конкурсом на посаду президента академії.
Як повідомляє пресслужба премʼєра, розмова була відвертою, і Шмигаль запевнив студентів, що він на їхньому боці.
Премʼєр заявив, що Міністерство освіти і науки вже скасувало свій наказ про повторний конкурс на посаду президента, через який студенти оголосили страйк.
«Домовились, що вимоги студентів і викладачів НаУКМА будуть подані у встановленому законодавством порядку. Відповідні органи вивчать факти, і з огляду на результати перевірки будуть ухвалені рішення», — заявив Шмигаль.
При цьому він додав, що уряд не втручається і не буде втручатися у внутрішні справи вишів. «Будь-які внутрішні конфлікти мають вирішуватися без втручання третіх осіб», — зазначив премʼєр.
Раніше вранці під Кабінетом міністрів сотні студентів академії провели акцію. Вони вимагали відставки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, який не визнав результатів перших виборів.
- У вересні 2021 року в НаУКМА відбулися вибори через смерть президента Андрія Мелешевича. Жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому призначили повторні вибори. На них (27 січня) переміг колишній міністр освіти Сергій Квіт, але міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що його відомство не визнає результатів через «порушення».
- 2 лютого Міністерство науки і освіти оголосило повторний конкурс, але вже через день премʼєр-міністр повідомив, що Міносвіти скасує указ. Студенти оголосили страйк і почали вимагати відмінити повторний конкурс. Наглядова рада університету теж засудила рішення Міносвіти.