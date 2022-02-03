Кремлівський телеканал Russia Today поскаржився на початок розслідування у Франції
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Кремлівський пропагандистський телеканал Russia Today поскаржився на початок розслідування у Франції щодо його франкомовного телеканалу RT France.
Про це повідомляють «Радіо Свобода» і «Настоящее Время».
Розслідування розпочав французький медіарегулятор Arcom, якому надійшло кілька скарг від асоціацій. У них йшлося про «недогляди у висвітленні криз, таких як виступи «жовтих жилетів» або ситуація в Сирії і Центральноафриканській Республіці».
Телеканал запросив розʼяснення у регулятора, але відповіді поки що не отримав. Керівниця RT France Ксенія Федорова назвала це «спланованою акцією», оскільки інформація про перевірку зʼявилася наступного дня після заборони мовлення RT у Німеччині.
- 2 лютого Німеччина заборонила мовлення кремлівського телеканалу RT DE на своїй території. RT DE розпочав роботу 16 грудня 2021 року і за кілька годин був забанений у YouTube за порушення. У Німеччині трансляція RT заборонена, але телеканал оминув заборону через Сербію, отримавши ліцензію там. ФРН у відповідь розпочала перевірку. У грудні німецький регулятор домігся зняття RT DE з мовлення у Німеччині. Після цього голова МЗС Сергій Лавров сказав, що Москва може обмежити роботу німецьких ЗМІ.
- 3 лютого стало відомо, що у Росії припинить мовлення Deutsche Welle.