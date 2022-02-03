Єврокомісія запропонувала продовжити використання цифрових COVID-сертифікатів до липня 2023 року

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МВС

Європейська комісія запропонувала продовжити використання цифрового сертифіката про вакцинацію проти COVID-19 на рік, до 30 червня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба ЄК.

Європейські функціонери вважають, що таке рішення гарантує мандрівникам можливість продовжувати використовувати свій цифровий сертифікат під час поїздок до ЄС. Остаточне рішення з цього питання мають ухвалити Європейський парламент та Рада ЄС.

Комісія також пропонує розширити використання цифрового сертифіката для експрес-тестів (тестів на антиген). Також Єврокомісія пропонує передбачити можливість видачі сертифікатів особам, які беруть участь у клінічних випробуваннях вакцин проти COVID-19.

У ЄК нагадали, що рішення про внутрішнє використання цифрових COVID-сертифікатів залишається за державами-членами Євросоюзу. Крім цього, ЄК також закликала країни ЄС узгодити свої внутрішні терміни дії сертифікатів із терміном, встановленим на рівні ЄС.