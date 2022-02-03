Вибори президента Києво-Могилянської академії: студенти оголосили страйк, наглядова рада засудила рішення Міносвіти

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Студенти Національного університету «Києво-Могилянська академія» оголосили страйк через рішення Міністерства освіти та науки оголосити новий конкурс на посаду президента академії.

Про це зазначається на сторінці НаУКМА.

Безстроковий страйк почнеться з 4 лютого. Цього дня студенти та викладачі планують вийти під Кабінет міністрів із закликом припинити свавілля МОН і підписати контракт з обраним президентом університету — Сергієм Квітом.

«Цим рішенням органи студентського самоврядування висловлюють свою незгоду з рішенням міністерства. Ми підтримуємо право могилянців самостійно обирати свого президента. Ми не перериваємо навчальний процес, але під час проведення протестних акцій студенти мають право не відвідувати заняття. Ми закликаємо адміністрацію НаУКМА забезпечити право студентів на протест!», — йдеться у заяві.

Наглядова рада університету також засудила рішення Міносвіти. «28 січня 2022 року Організаційний комітет з проведення виборів президента НаУКМА встановив результат виборів на посаду президента НаУКМА і направив відповідну документацію до МОН України», — заявили у раді.

Там підкреслили, що закон визначає вичерпний перелік підстав для оголошення нового конкурсу на посаду керівника закладу вищої освіти і не надає Міносвіти повноважень оцінювати рішення оргкомітету, який організовує вибори і встановлює переможця.

Наглядова рада НаУКМА вимагає від Міністерства освіти і науки припинити порушення закону і невідкладно завершити усі процедури, пов’язані із підписання контракту з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом.

Вибори президента НаУКМА

27 січня колишній міністр освіти Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету «Києво-Могилянська академія». Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а попередня очільниця академії Олександра Гуменна — 191 (42,92%).

У день виборів на виборчу дільницю напали та викрали одну зі скриньок для голосування. За допомогою поліції викрадену скриньку знайшли та повернули на дільницю.

1 лютого міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що Міносвіти не визнаватиме результатів виборів, оскільки вони відбулися з порушеннями. Тимчасовим керівником академії призначили декана юридичного факультету Дениса Азарова.

2 лютого Міністерство освіти та науки оголосило новий конкурс на посаду президента академії.