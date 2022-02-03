Міністр оборони Резніков: Термін контракту в ЗСУ має починатися від 10 років

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Міністр оборони Олексій Рєзніков заявив на брифінгу, що термін контракту у Збройних силах України має починатися від 10 років.

«Ми говоримо про те, що служба у Збройних силах України стане цікавою, тому контракт має починатися від 10 років. Тоді має сенс вкладати, інвестувати в підготовку, вкладати та інвестувати в житлову програму і, я маю на увазі з погляду держави, у серйозне й гідне грошове забезпечення», — сказав міністр.

Він додав, що цього року військовим мають підвищити зарплати до ринкових показників. Це питання вже обговорюють із премʼєр-міністром і міністром фінансів.

«Сьогодні солдат отримує 10 300 гривень, а середня ринкова зарплата в Україні — приблизно 14 тисяч гривень», — пояснив Резніков.