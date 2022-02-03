Держбюро розслідує розтрату понад мільйон гривень керівництвом партії «Голос». Кіра Рудик заявляє про політичне переслідування

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Бобирєва Анна / «Бабель»

Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує можливу розтрату бюджетних понад мільйон гривень керівництвом партії «Голос».

Кримінальне провадження за статтями про порушення порядку фінансування партії (ч. 1 ст. 159-1 КК) і присвоєння, розтрату майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК) розпочато за результатами аналізу Нацагентства щодо запобігання корупції, яке виявило неточності у звітності партії.

У НАЗК виявили, що укладені керівництвом «Голосу» договори з низкою ФОПів про надання послуг мають ознаки фіктивності.

У ДБР заявили, що допитали низку свідків і народних депутатів. Там додали, що винуватцям загрожує до 12 років із конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

За інформацією «Бабеля», голова партії Кіра Рудик зараз на допиті в ДБР. На допит її викликали 2 лютого.

Сама Рудик підтвердила, що йде на допит. Справу вона повʼязує із політикою, критикою чинної влади та підтримкою Петра Порошенка, якого підозрюють у держзраді. Також вона заявила, що розслідувати такі справи має Національне антикорупційне бюро, а не Держбюро.

«Цю справу закрили у 2020 році, а зараз перевідкрили в ДБР. Я не думаю, що це збіг. З адвокатами хочемо почути, чому ця справа зʼявилася, які претензії до нас є. У нас триває суд із НАЗК, яке стверджує що є порушення у звітах «Голосу». Ми не згодні, адже НАЗК давно є ручним органом Банкової», — заявила Рудик.