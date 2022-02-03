В Україні виявили майже 40 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувались — 73 тисячі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за добу 2 лютого коронавірусом заразилися майже 40 тисяч людей. Серед них 1 035 медиків та 4 446 дітей.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через коронавірус госпіталізували 4 136 людей, а 210 — померли від ускладнень. Водночас 9 380 українців успішно одужали від хвороби.
Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (2 982) та Житомирській (2 933) областях.
Також протягом доби 73 тисячі українців вакцинувалися від коронавірусу. 23 тисячі отримали першу дозу вакцини, 27 тисяч — другу, а ще 20 тисяч — бустерну.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись у період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Щеплення робитимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була раніше щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати щеплення. Згенерувати його можна в «Дії».
- 19 січня міністр охорони здоровʼя оголосив, що в Україні почався спалах коронавірусу. Його епіцентр — західні області, особливо Івано-Франківська, яку вже перевели в «червону» зону.