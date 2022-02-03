В Україні виявили майже 40 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувались — 73 тисячі

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В Україні за добу 2 лютого коронавірусом заразилися майже 40 тисяч людей. Серед них 1 035 медиків та 4 446 дітей.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через коронавірус госпіталізували 4 136 людей, а 210 — померли від ускладнень. Водночас 9 380 українців успішно одужали від хвороби.

Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (2 982) та Житомирській (2 933) областях.

Також протягом доби 73 тисячі українців вакцинувалися від коронавірусу. 23 тисячі отримали першу дозу вакцини, 27 тисяч — другу, а ще 20 тисяч — бустерну.