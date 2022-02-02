У США звільнять військових, які відмовляться вакцинуватися від коронавірусу

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Пентагон ухвалив рішення, що військові США, які відмовляться вакцинуватися проти коронавірусу, будуть негайно звільнені.

Про це повідомляється на сайті американської армії.

Як зазначається, відповідний наказ поширюється на солдатів регулярної армії, які перебувають на службі, армійських резервістів і курсантів.

«Нещеплені солдати становлять небезпеку для військових сил і ставлять під загрозу боєготовність. Ми розпочнемо процедуру примусового звільнення солдатів, які відмовляються від наказу про вакцинацію та не очікують на демобілізацію», — заявила міністр армії США Крістін Вормут.

За її словами, виняток зроблять лише для тих військових, які збираються піти у відставку.

Водночас звільнені через відсутність вакцинації не матимуть права на отримання допомоги через примусове звільнення, до того ж з них можуть стягнути відшкодування спеціальних або заохочувальних виплат.

Солдатів, які подадуть прохання дозволити їм не вакцинуватися за медичними показаннями чи з релігійних переконань, на час розгляду питання звільнять від цієї вимоги. У разі відмови вони повинні будуть протягом 7 днів вакцинуватися.