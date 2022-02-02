У МЗС підтвердили, що отримали запит США з кандидатурою посла в Україні. Наразі вона працює у Словаччині
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримала від США запит із кандидатурою нового посла.
Про це він заявив у коментарі Інтерфаксу.
Міністр заявив, що на цю посаду Штати хочуть призначити чинного посла США у Словаччині Бріджит Брінк.
«Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні, й МЗС уже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури», — сказав Кулеба.
Він пояснив, що кожна країна має власну процедуру узгодження кандидатури посла. Після завершення цієї процедури буде ухвалене політичне рішення.
Хто така Бріджит Брінк?
Випускниця Лондонської школи економіки. У Державному департаменті США працює з 1996 року. У 2011 році обіймала посаду заступника голови дипломатичної місії США у Грузії, пізніше — в Узбекистані. У 2019 році Брінк призначили послом США у Словаччині.
За даними ЗМІ, окрім англійської, Брінк володіє російською, грузинською, французькою та сербською мовами.
- 6 травня 2019 року стало відомо, що посол США в Україні Марі Йованович завершує роботу. Вона терміново відбула до Вашингтону для консультацій. Йованович свідчила Конгресу в розслідуванні про можливий імпічмент тодішнього президента США Дональда Трампа.
- Згодом Трамп вніс до Конгресу кандидатуру нового посла в Україні — 71-річного генерала Кіта Дейтона. Але процес його призначення затягнувся до президентських виборів у США, які Трамп програв. Тому нового посла США в Україні обирає вже адміністрація Джо Байдена.