NASA перенесло на весну запуск місячної місії Artemis 1
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Американське аерокосмічне управління NASA перенесло на квітень-травень перший політ за місячною програмою «Артеміда».
Про це повідомляє пресслужба NASA.
Політ ракети-носія Space Launch System (SLS) і космічного корабля Orion до орбіти Місяця в рамках місії Artemis 1 переноситься не вперше. Раніше запуск планували до кінця 2021 року, потім його перенесли на лютий 2022 року. Тепер перенесення повʼязане з необхідністю додаткового часу на збирання і скріплення SLS та Orion.
У NASA зазначають, що у інженерів робота йде за планом і проблем із обладнанням немає. «Команди виконують операції крок за кроком, щоб переконатися, що інтегрована система готова до безпечного запуску», — сказано в повідомленні.
- Агентство відправить комбіновану ракету SLS і корабель Orion із будівлі, де їх збирали (VAB), на стартовий майданчик 39B (центр Кеннеді) для випробувань не раніше березня 2022 року. Якщо виникнуть серйозні проблеми, NASA візьме час на доопрацювання.
- Перший політ із космонавтами (Artemis-2) навколо Місяця заплановано на 2024 рік. Місія Artemis-3 стане першою після Аполлона-17, яка доставить людей на поверхню Місяця (за планом у 2025 році). Вона має приземлитися на південному полюсі Місяця. Вважається, що його кратери, які ніколи не бачать сонячного світла, містять величезні запаси льоду. Цей лід можна використовувати для виробництва ракетного палива на місці, так його не доведеться доставляти із Землі, що знизить вартість дослідження Місяця.