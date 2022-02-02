Нардеп Сергій Кузьміних просить виключити його з фракції «Слуга народу». Нещодавно він попався на хабарі

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Народний депутат Сергій Кузьміних просить виключити його зі складу фракції «Слуга народу» через інцидент 28 січня, коли його спіймали на хабарі.

Про це 2 лютого повідомила речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук у Telegram-каналі.

Відповідного листа Кузьміних направив главі фракції Давиду Арахамії. Він просить його виключити, але з можливістю повернутись, якщо його невинуватість доведуть. Заяву Кузьміних розглянуть на найближчому засіданні фракції.

28 січня 2022 року правоохоронці викрили Сергія Кузьміних на гарячому — під час отримання хабаря в розмірі 558 тисяч гривень. Він отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.