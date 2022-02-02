Зеленський прокоментував ДТП із нардепом Трухіним. Він підтримав позицію «Слуги народу» та заявив, що «всі повинні за це відповісти»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський прокоментував ДТП із нардепом Олександром Трухіним та оприлюднення відео з місця події. За його словами, усі мають бути рівні перед законом і нести за це відповідальність.
Про це він заявив на пресконференції з прем’єром Нідерландів Марком Рютте.
Зеленський зазначив, що із цією справою мають розібратися правоохоронці, але відповідальність за подібні речі має бути.
«Щодо пана Трухіна. Оприлюднено відео. Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії особисто, партії «Слуга народу». Думаю, що всі одноголосно підтримують, щоб виключити Трухіна з партії. Це ж питання справедливості. Депутат ти, будь-який чиновник чи будь-яка людина будь-якої професії — усі мають бути рівними перед законом. Тому всі повинні відповідати, і всі, повірте мені, точно будуть за це відповідати. Незважаючи на те, який це проступок», — пояснив Зеленський.
Він підкреслив, що депутат має бути прикладом, а тому несе особливу відповідальність.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю автомобіля Audi А8, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Унаслідок аварії ніхто не загинув.
- Поліція вважала, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром. Сам Трухін вперше прокоментував ДТП лише 1 вересня.
- 1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. З камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти у ліс» і хотів зателефонувати главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.
- Наступного дня після оприлюднення відео, 2 лютого, Трухіна виключили з партії «Слуга народу», а генпрокурор Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальне провадження проти нього. У ДБР заявили, що не отримували від поліції відео з нагрудних камер правоохоронців.