Зеленський прокоментував ДТП із нардепом Трухіним. Він підтримав позицію «Слуги народу» та заявив, що «всі повинні за це відповісти»

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський прокоментував ДТП із нардепом Олександром Трухіним та оприлюднення відео з місця події. За його словами, усі мають бути рівні перед законом і нести за це відповідальність.

Про це він заявив на пресконференції з прем’єром Нідерландів Марком Рютте.

Зеленський зазначив, що із цією справою мають розібратися правоохоронці, але відповідальність за подібні речі має бути.

«Щодо пана Трухіна. Оприлюднено відео. Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії особисто, партії «Слуга народу». Думаю, що всі одноголосно підтримують, щоб виключити Трухіна з партії. Це ж питання справедливості. Депутат ти, будь-який чиновник чи будь-яка людина будь-якої професії — усі мають бути рівними перед законом. Тому всі повинні відповідати, і всі, повірте мені, точно будуть за це відповідати. Незважаючи на те, який це проступок», — пояснив Зеленський.

Він підкреслив, що депутат має бути прикладом, а тому несе особливу відповідальність.