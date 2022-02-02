Польський уряд погодив надання Україні військової допомоги — ПЗРК Piorun і боєприпасів

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Mateusz Morawiecki / Facebook

Польський уряд схвалив надання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun і вантажу боєприпасів.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Посадовець не уточнив, які саме обсяги зброї отримає Україна, але за словами очільника Бюро національної безпеки Павела Солоха, Польща передає кілька десятків тисяч боєприпасів для оборони.

Водночас премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що також планує надати Україні артилерію, легкі міномети та розвідувальні безпілотники.

Piorun — це модернізований у 2010—2015 роках комплекс Grom, який почали використовувати ще у 1995 році. Він призначений для ураження повітряних цілей, які летять на висоті від 10 до 4 000 метрів і перебувають на відстані від 500 до 6 500 метрів від оператора.