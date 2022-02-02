Іспанське видання El Pais оприлюднило відповіді США і НАТО на вимоги Росії щодо гарантій безпеки

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Utenriksdepartementet UD / Flickr

Іспанське видання El Pais оприлюднило письмові відповіді США та НАТО на вимоги Росії щодо гарантій безпеки. Вони відкинули більшість основних російських пропозицій.

Про це повідомляється на сайті видання. Повний текст доступний за підпискою.

Обидві відповіді написані англійською мовою: відповідь США займає чотири сторінки, а НАТО — п’ять. І США, і НАТО ще раз наголошують, що політика відкритих дверей Альянсу залишатиметься чинною і ніхто її не переглядатиме. Це означає, що будь-яка держава матиме право стати членом НАТО, якщо захоче і відповідатиме критеріям.

У НАТО підкреслили, що вони є оборонним Альянсом і не становлять загрози для Росії. Там також зазначили, що будь-які перемовини мають тривати без загрози застосування сили, тому закликали Росію до деескалації ситуації навколо українських кордонів, а також вкотре заявили про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Таким чином НАТО запропонувало Росії:

Відновити всі військові зв’язки комунікації;

Відновити роботу представництв НАТО та Росії у Москві та Брюсселі відповідно;

Створити «гарячу лінію» для екстреного зв’язку;

Вивести війська з України, Молдови та Грузії та продовжувати брати участь у мирних перемовинах для вирішення конфліктів в цих країнах;

Відмовитися від агресивної риторики та погроз щодо членів НАТО та інших держав;

Продовжувати обмінюватися інформацією про проведення військових навчань, підвищити їхню прозорість;

Запобігати небезпечним інцидентам у морі, в повітрі та космосі, забезпечити безпеку кіберпростору.

Там також наголосили, що готові вибудовувати конструктивні відносини з Росією та продовжувати діалог у рамках Ради Росія — НАТО. У НАТО вважають, що серйозним прогресом для цього має стати відведення російських військ від українських кордонів.

У США також відповіли Росії, що готові до певних домовленостей з Росією, але знову нагадали про те, що для перемовин російські війська стягнули тисячі військових до українських кордонів і погрожують застосувати силу.

Що стосується України, то США готові обговорювати з Росією відмову від розгортання в Україні атакувальних ракетних комплексів та постійних військових баз з бойовими задачами.

Також у США пропонують покращити повідомлення одне одного щодо різних військових навчань та створити механізми, які б запобігали небезпечним інцидентам на морі та в повітрі.

Крім того, США готові розпочати діалог з Росією стосовно контролю за озброєнням щодо ракет середньої та малої дальності. Також це стосується і нового договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. У США підкреслили, що не планують розміщувати ядерну зброю у Східній Європі, та готові запровадити механізм підтвердження нерозміщення своїх ракет «Томагавк» у Польщі та Румунії. Але запевнили, що чим більше Росія буде стягувати війська та погрожувати застосувати силу в Україні, тим більше США та НАТО будуть укріплювати оборону союзників.

У висновку Штати знову наголошують, що прогрес за цими домовленостями можливий лише за умови деескалації та припинення погроз Росії на адресу України.