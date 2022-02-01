Велика Британія виділить Україні £88 мільйонів на енергонезалежність від Росії
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Number 10 / Flickr
Велика Британія надасть Україні додатково £88 мільйонів (майже $119 мільйонів) на підтримку енергонезалежності від Росії.
Про це під час візиту до Києва 1 лютого заявив британський премʼєр-міністр Борис Джонсон.
«Сьогодні я оголосив про виділення додаткових £88 мільйонів на підтримку стабільності інститутів управління та енергетичної незалежності України. Це фінансування має підтримати зусилля ваші, Володимире [Зеленський], та інших щодо розвитку вільного і багатого українського суспільства, вільного від зловмисного впливу», — сказав він на спільному брифінгу.
Зазначимо, гроші виділять із британського фонду Good Governance Fund, який з 2015 року бере участь у підтримці економічних та інституційних реформ у Східній Європі та на Західних Балканах.
- Раніше Джонсон заявив, що Велика Британія погодила зі США пакет санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну, які «будуть активовані тієї самої хвилини, коли нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію».
- Міністр закордонних справ Британії Ліз Трас також зазначала, що в разі запровадження нових санкцій британські активи тих, «хто надає стратегічну чи економічну підтримку російській владі», будуть заморожені, а самі вони не зможуть потрапити до країни.
- США за вторгнення військ Росії в Україну погрожують РФ руйнівними санкціями, які завдадуть «непоправних втрат» російській економіці. Під санкції потраплять банківський сектор, Володимир Путін, «Північний потік — 2», РФ відключать від SWIFT, а Байден обіцяв, що російські банки не зможуть працювати з доларами.