Премʼєр Британії: У разі вторгнення в Україну санкції проти Росії миттєво набудуть чинності
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели перемовини на тлі російської загрози. Після зустрічі Джонсон заявив, що вторгнення РФ в Україну стане поразкою для російського президента Володимира Путіна.
«Дуже важливо, аби британський уряд разом з усіма партнерами обʼєдналися довкола розробки економічних санкцій проти Росії, щоб цілеспрямовано бити по комерційних інтересах РФ», — наголосив Джонсон.
Він додав, що вкрай важливо, щоб у Москві зрозуміли: ці санкції набудуть чинності тієї ж миті, коли почнеться вторгнення на суверенну територію України.
«З американськими партнерами ми уже погодили пакет санкцій. Вони запрацюють одночасно», — повідомив премʼєр.
«Подальше вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою. Це було б і військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. Потенційне вторгнення було б поразкою Путіна, який говорить, що піклується про інтереси українського народу», — заявив премʼєр Британії.
- До 10 лютого Британія підготує новий пакет санкцій проти Росії на випадок вторгнення РФ в Україну.
- США за вторгнення військ Росії в Україну погрожують РФ руйнівними санкціями, які завдадуть «непоправних втрат» російській економіці. Під санкції потраплять банківський сектор, Володимир Путін, «Північний потік — 2», РФ відключать від SWIFT, а Байден обіцяв, що російські банки не зможуть працювати з доларами.
- При цьому раніше в американському Мінфіні зазначали, що вводитимуть санкції з урахуванням мінімізації побічних ефектів для США.
- У Кремлі заявили, що санкції призведуть до загострення. Наприклад, за обмеження проти банків спікер Путіна чомусь обіцяв «громадянську війну» в Україні.