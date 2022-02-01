Премʼєр Британії: У разі вторгнення в Україну санкції проти Росії миттєво набудуть чинності

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Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели перемовини на тлі російської загрози. Після зустрічі Джонсон заявив, що вторгнення РФ в Україну стане поразкою для російського президента Володимира Путіна.

«Дуже важливо, аби британський уряд разом з усіма партнерами обʼєдналися довкола розробки економічних санкцій проти Росії, щоб цілеспрямовано бити по комерційних інтересах РФ», — наголосив Джонсон.

Він додав, що вкрай важливо, щоб у Москві зрозуміли: ці санкції набудуть чинності тієї ж миті, коли почнеться вторгнення на суверенну територію України.

«З американськими партнерами ми уже погодили пакет санкцій. Вони запрацюють одночасно», — повідомив премʼєр.

«Подальше вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою. Це було б і військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. Потенційне вторгнення було б поразкою Путіна, який говорить, що піклується про інтереси українського народу», — заявив премʼєр Британії.