ВАКС призначив колишньому судді Миколі Чаусу заставу замість домашнього арешту

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Мусієнко Владислав / УНІАН

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Згідно з рішенням суддів Євгена Крука, Олексія Кравчука та Інни Білоус, тепер Чаус може вийти під заставу в 717 900 гривень.

Зазначимо, раніше екссуддя перебував під цілодобовим домашнім арештом, термін якого завершувався 3 лютого. Прокуратура просила взяти Чауса під варту, але суд задовольнив клопотання частково.

Водночас на Чауса покладені обов’язки утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорти та носити електронний браслет. Термін дії обовʼязків — два місяці.

Сам Чаус під час засідання суду розповів, що з серпня 2021 року його тричі намагалися вбити, у разі якщо це станеться, українські посадовці, правозахисники, а також правоохоронці Молдови нібито отримають «якісь докази».

Також колишній суддя запевнив, що 28 січня до його помешкання прийшов «слідчий СБУ», який нібито намагався зняти охорону (з Чаусом живуть співробітники СБУ, які його охороняють).

Окрім цього, Чаус зазначив, що подав у Дарницьке управління поліції заяву про викрадення у 2016 році, оскільки раніше відкрите провадження СБУ, за його словами, розслідується з порушеннями.