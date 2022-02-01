У Норвегії суд відмовився достроково звільняти терориста Андерса Брейвіка. Він убив 77 людей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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JONATHAN NACKSTRAND / Stringer
У Норвегії окружний суд міста Шієн на засіданні 1 лютого відмовив терористу Андерсу Брейвіку в умовно-достроковому звільненні. Про це повідомляє Reuters.
«Ризик насильства реальний і значний, і дорівнює тому, яким він був, коли [Брейвік] був уперше засуджений», — йдеться у рішенні суду.
Про дострокове звільнення Брейвік попросив 16 вересня 2020 року. Слухання розпочались 18 січня 2022 року. Тоді засідання розпочалося з «виступу» терориста. У зал він зайшов з аркушами на костюмі та портфелі, на яких англійською мовою було надруковано «Припиніть свій геноцид проти наших білих націй», а потім, повернувшись до судді, підняв руку у нацистському вітанні. Перед цим жестом він показав пальцями знак «переваги білої раси» (він же жест «OK»).
Брейвіка засуджено до 21 року вʼязниці з можливістю необмеженої кількості продовжень цього терміну, а тепер він може просити про дострокове звільнення. Раніше він подав два прохання — як Андерс Берінг Брейвік і як Фьотольф Хансен (його друге імʼя з 2017 року). Зараз суд відмовив йому у достроковому звільненні як Андерсу Брейвіку.
- Теракт в Осло стався 22 липня 2011 року. Андерс Брейвік замінував будівлю парламенту і відразу після вибуху напав на молодіжний табір правлячої Норвезької робітничої партії, який розташований на острові Утоя. Брейвік назвався агентом секретної служби та сказав вожатим табору, що приїхав провести інструктаж із безпеки. Після цього він почав розстрілювати дітей і дорослих. Його зупинив спецзагін поліції. Брейвік убив 77 людей і поранив понад 200. У серпні 2012 року він отримав 21 рік вʼязниці з можливістю продовження терміну.
- У вересні 2020 року стало відомо, що терорист планує позиватися до держави Норвегія через нібито порушення його прав. Він вже судився з державою, стверджуючи, що його тримають у нелюдських умовах. Суд тоді став на сторону Норвегії.