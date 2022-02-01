Протягом січня у Києві зафіксували чотири температурні рекорди та один — зі швидкості вітру
- Автор:
- Олег Панфілович
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Гонтар Володимир / УНІАН
Метеорологи зафіксували протягом січня у Києві чотири температурні рекорди.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Найхолодніше було 13 січня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -14,9°C, а найтепліше – 5 числа, коли максимальна температура підвищилась до +10,7°C.
«За місяць у Києві кліматологи зафіксували чотири температурних рекорди і один рекорд максимальної швидкості вітру (23 м/с 14 січня)», — повідомили метеорологи. Вони також зазначили, що середньомісячна температура повітря січня у столиці склала мінус 1,3°C, що вище кліматичної норми на 1,9°C.
- Минулий рік у Києві увійшов до двадцятки найтепліших з 1881 року.
- На думку синоптиків, у лютому 2022 року погода в Україні буде близькою до норми. середня місячна температура повітря становитиме 0...-4 °С, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму буде до +1 °С. Загалом для останнього місяця зими нормою є до +4 °С на півдні та Закарпатті.