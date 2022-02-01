На програму «єПідтримка» цьогоріч виділили 3 млрд грн. Щеплені бустером уже можуть подавати заявку на виплату 500 грн
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
У держбюджеті на 2022 рік закладено три мільярди гривень на виплату допомоги в межах програми «єПідтримка». За даними Мінфіну, цих коштів має вистачити для виплати 500 грн українцям, які зробили бустерне щеплення .
Уряд запевняє, що зараз коштів у державному бюджеті достатньо, тому виплати отримають абсолютно всі, хто подав відповідний запит у мобільному застосунку «Дія».
Зауважимо, що з 1 лютого українці уже мають змогу згенерувати у «Дії» COVID-сертифікат про вакцинацію бустерною дозою.
Перетин кордону після бустерного щеплення дозволений на 14 день з моменту вакцинації. Бустер продовжує дію сертифікату на 270 днів.
Сама програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», а на другому етапі (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) гроші виплачуватимуть на руки (але над цим механізмом ще працюють).
- В Україні дозволили бустерну вакцинацію для людей віком від 18 років 6 січня 2021 року. Бустером бажано щепитись у період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Щеплення робитимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була раніше щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати щеплення.
- 24 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що держава виплатить ще по 500 гривень тим, хто зробить бустерне щеплення від коронавірусу. Гроші можна буде отримати на картку «єПідтримки».