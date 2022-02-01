Данія першою в ЄС скасувала всі карантинні обмеження. Вакцинованим туристам вʼїзд спростили

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Данія з 1 лютого першою у Євросоюзі скасувала всі карантинні обмеження, попри поширення штаму «Омікрон». Країна вирішила покладатись на високий рівень вакцинації.

Як пише France 24, для Данії це ще одна спроба повернутись до нормального «доковідного» життя. Попереднього разу обмеження скасовували у вересні 2021 року, але повернули їх уже у листопаді.

Понад 60% датчан вакциновані третьою дозою і враховуючи кількість перехворілих, влада вважає, що близько 80% населення країни захищені від тяжкого перебігу коронавірусу. Саме тому карантин зняли, хоча в середньому на добу в Данії реєструють 40 тисяч нових хворих.

З 1 лютого в країні відкривають нічні клуби, бари і ресторани. Обмеження на кількість людей у приміщеннях скасовуються.

Залишаються в силі лише обмеження для нещеплених туристів, які прибувають із країн, що не входять до Шенгенської зони. Вони повинні здавати ПЛР-тест або тест на антиген після вʼїзду (протягом 24 годин) і йти на самоізоляцію.

Для вакцинованих туристів вʼїзд спрощений — достатньо надати сертифікат вакцинації або документ про нещодавнє одужання.

Крім цього, Данія поповнила список визнаних вакцин. До нього додали Covisield, Covaxin, Sinovac і Sinopharm. До цього країна визнавала вакцини, схвалені в ЄС.